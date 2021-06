Exposition "Revisiter la photo de classe", quand le musée sort de ses murs

« Situé face au musée Nièpce, c’est un peu l’écho du musée aussi, qui sort de ses murs pour aller à la rencontre de chacun ! » a déclaré Gilles Platret

Mercredi 16 juin, à 17 h 45, quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, se tenait un point presse sur la nouvelle exposition intitulée "Revisiter la photo de classe" qui se tiendra du 16 juin au 11 juillet.

Sur place, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône était assisté de Bénédicte Mosnier : 4e adjointe en charge de la culture et des médiateurs culturels du service des publics du musée Nièpce de Chalon-sur-Saône : Alexis Azar, Laurent Vallon et Caroline Lossent.

Cette exposition a été réalisée à partir d’un projet encadré par l’artiste Guillaume Amat et les médiateurs culturels avec dix classes de primaires du Chalonnais soit environ 200 enfants des écoles du chalonnais, Maurice Cortot et Charreaux (Chalon), Verjux, Mercurey, Sassenay, Fontaines…

Lors de cet événement, Gilles Platret confiait à info-chalon : « Il n’y a que du positif dans cette exposition, d’abord parce qu’elle a été faite dans l’optique de médiation du musée ! Parce qu’on sait peu ce qui se passe dans un musée à part les expositions qui s’y tiennent, ou les objets historiques qui y sont présentés mais en vérité, c’est qu’il y a un formidable travail de médiation culturel pour que la culture, l’art en l’occurrence et la photographie en particulier, aille au devant des publics. En temps normal, le musée accueille énormément de classes mais là, on était en période de confinement donc le musée a dû se réinventer pendant sa fermeture. Il a beaucoup travaillé et finalement il est sorti volontiers de ses murs pour aller travailler dans des écoles de Chalon et du chalonnais. Comme on le disait tout à l’heure, c’était un travail de réanimation culturel afin de maintenir la flamme allumée, aller dans les classes, faire finalement découvrir à des enfants, que la photographie, ce n’est pas qu’une image mais qu’il y a un gros travail derrière. Enfin voilà, toute cette intuition de la photographie qui est née ici en chalonnais et bien elle continue à vivre avec les nouvelles générations. Moi, je n’y vois donc que du positif, surtout qu’en plus cette exposition se trouve sur le quai qui bénéficie d’une lumière extraordinaire. Le quai est un lieu fantastique d’exposition où l’on va rencontrer cette exposition sans la chercher […] Je pense que c’est une belle exposition pour ce début d’été avec un peu de fraicheur et un peu de jeunesse et puis face au musée c’est un peu l’écho du musée aussi, qui sort de ses murs pour aller à la rencontre de chacun ! ».

Pour information, se tient également une autre exposition de la photo à l’école à la Chapelle du Carmel du 16 au 27 Juin avec des travaux d’élèves réalisés lors d’ateliers artistiques encadrés par Guillaume Amat, Marine Lanier, Emmanuel Pierrot et Arianna Sanesi.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B