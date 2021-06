Exposition "Fontaines, de la pierre à la plume ˝

Des dessins du peintre Michel Bouillot sont actuellement exposés à la salle Pierre Féné de Fontaines jusqu’au 15 septembre 2021.

Ce samedi c’était l’inauguration de l’exposition organisée par le comité culture et tourisme sur le patrimoine architectural de Fontaines en présence de Nelly Meunier-Chanut, maire de la commune, Philippe Gelin adjoint à la culture, d’élus et membres d’associations. Le comité culture et tourisme est composé de Olympe Debarnot, Ophélie Goulay et Christian Bottussi.

Le livre des œuvres dessinées par Michel Bouillot à la demande de la commune en 1994 est archivé au fonds documentaire du GREF. C’est un ouvrage regroupant les dessins d’une grande finesse sur Fontaines, renseignés par des textes d’une précision d’historien : « Etude du patrimoine immobilier ». (Sous l’égide de l’Association Maisons paysannes de France).

L’exposition à la salle Pierre Féné comprend des reproductions de dessins de Michel Bouillot extraites de son livre, des cartes postales anciennes reproduites de la collection personnelle de Jean-François Gervais président du GREF, des photos de différentes époques jusqu’à nos jours. Ainsi, les visiteurs pourront comparer les différentes représentations des maisons et bâtiments. L’exposition est ouverte les mardis, jeudis et samedis de 14h00 à 18h00 jusqu’au 15 septembre.

Michel Bouillot, né à Chalon-sur-Saône le 25 mars 1929 et mort à Cluny le 29 janvier 2007, est peintre, sculpteur et historien français. Il est connu comme étant un érudit spécialiste de la Bourgogne-du-Sud, notamment son « petit patrimoine» et ses églises romanes. En 1947, Michel Bouillot intégra l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris où il fréquenta les ateliers de peinture et d'architecture. De retour en Bourgogne, il suivit une formation de tailleur de pierre à Beaune et y obtint son CAP. (Sources Wikipédia)

Il a une manière qui lui est propre de vous faire découvrir le patrimoine par ses dessins à la plume des maisons paysannes en Bourgogne du sud où le sens du détail est surprenant de finesse et de précision. Il disait : « C'est une œuvre d'art, une maison paysanne, au même titre qu'un château ou qu'une église. À la seule différence, c'est qu'il n'y en a aucune de classée en Bourgogne». Michel Bouillot a parcouru des kilomètres pour coucher sur le papier ou sur les toiles de multiples dessins de lavoirs, murets, maisons… que l’on retrouve dans des dizaines de recueils de dessins.

Philippe Gelin a fait une présentation de l’exposition, retraçant tout le travail qui a été fait pour monter ce projet, entre le choix des dessins, les cartes postales et les photos. Il s’est adressé au groupe qui a travaillé pour cette exposition ; « Je pense qu’on peut féliciter le groupe qui a travaillé sur ce projet, une belle réussite, on a aussi une petite vidéo de 1935 sur la place de l’église. Un grand merci naturellement au GREF qui nous a aidé à réaliser tout çà et qui va ouvrir la maison du patrimoine pendant toute la période de visite de cette exposition ».

Ensuite, Madame le maire s’est exprimée « l’exposition va nous permettre, nous Fontenois, de redécouvrir notre village….. Après nous pouvons être très fiers parce qu’on commence à avoir une offre culturelle et touristique très importante avec la maison du patrimoine. On commence à voir des touristes, on les voit se promener dans le village avec leur dépliant et c’est bien. Je vous remercie tous pour le résultat de ce travail collectif »

Une exposition qui permet de mieux connaitre le travail à la plume de Michel Bouillot, cet artiste Bourguignon, qui a consacré sa vie à sa passion du patrimoine et de son histoire.

C.Cléaux