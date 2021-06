Réussite du focus 'Espace de Rue' à l’Espace des Arts

Samedi dernier, de 14h à 19h, l’installation officielle du collectif ‘Espace de Rue’ au sein de la Scène nationale Chalon-sur-Saône a été fêtée en grande pompe. A cette occasion, la 1re représentation de S’NART par les danseurs de la formation professionnelle ‘Espace de Rue’ a été donnée à voir au public et a rencontré un vif succès pour le plus grand bonheur de Rachid Kassi et Jérémy Pirello. Le photoreportage d’Info Chalon.

Quelques minutes avant S'NART ( qui à l'envers se prononce 'Trance'), Rachid Kassi, membre emblématique de la Compagnie Tout Simplement Nous TSN, prenait la parole pour dire aux spectateurs installés dans la Rotonde de l'EDA qu'il était heureux de les retrouver ! Après avoir expliqué ce qu'était le collectif 'Espace de Rue' (voir notre article du 4 février, lien ci-dessous), il a vivement remercié l'Espace des Arts qui leur a ouvert ses portes et a tenu a souligné qu' "une Scène nationale qui fait cela, c'est rare" précisant que celle "de Chalon-sur-Saône avait toujours accompagné les cultures urbaines".

Peu après, Jérémy Pirello ajoutait : "C'est un événement attendu depuis longtemps. On rêvait d'un lieu à nous, on l'a grâce à l'Espace des Arts. [...] De plus, Espace de Rue propose une formation professionnelle de danseur-interprète et les élèves viennent d'un peu partout [...]." Intervenant référent et chargé de développement et contenu pour Espace de Rue, Jérémy Pirello, également professeur de danse Hip-Hop au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon et tuteur danse Hip Hop à l'École de danse EFMD Shanghaï, a tenu à remercier chaleureusement, comme Rachid Kassi l'avait fait auparavant, l'Espace des Arts, le CNAREP, le CRR, le Service Jeunesse de la ville de Chalon-sur-Saône et la Cie Tout Simplement Nous TSN.

Sous l'oeil attentif du professeur, Jérémy Pirello et Meï,la plus jeune spectatrice

Les danseurs : Fleur, Sofian, Fabien, Simon, Bastien, Yanis, Malik et Aristide ont ensuite pris place pour le spectacle S'NART qui est "une petite forme chorégraphique de 16 min sur cette énergie qui envahit le corps et le transporte dans une expression corporelle", nous explique Jérémy Pirello, avant de poursuivre : " Il y a plusieurs type de danse hip hop au sein de ce projet pour mettre en avant l'enseignement de nos jeunes au sein de la formation professionnelle Espace de Rue, nous pouvons y retrouver du Break Dance, top rock, house dance, waving et structure à fresque humaine également. Le pari étant de former nos danseurs à l'interprétation et tenir un rôle autre auquel ils sont habitués."

Les danseurs, après seulement un trimestre de formation cette année, ont relevé haut la main le défi. Une belle réussite !

Tout savoir sur Espace de Rue, lire notre article du 4 février : https://www.info-chalon.com/articles//2021/02/04/48102/a-l-espace-des-arts-scene-nationale-chalon-sur-saone-un-nouveau-collectif-d-artistes-a-ete-cree-espace-de-rue/?fbclid=IwAR3UnGAymAB72fClqkzWqooJznO1HmqGc8iHneAlOEsP1EDC0VS9_QB_DgU

EDA : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

CNAREP : Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public

CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon