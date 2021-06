DEPARTEMENTALES - CHALON 1 - Dominique Melin et Alain Gaudray réagissent ...

Communiqué de presse

Nous tenons à réagir à l’article concernant M Gonthier et Mme Verjux Pelletier paru le 15 juin 2021 sur le site d’InfoChalon.

Les conseillers sortant se valorisent d’un certain nombre d’actions et de soutiens apportés par le département. Cette attitude revendicatrice nous oblige à réagir.

Tout le monde revendique l’excellence du bilan du président sortant André Accary. Et dans cette phase pré électorale nombreuses personnes, de mouvements politiques différents, sont venues frapper à sa porte pour rejoindre la majorité départementale. Il est vrai que 95 % des délibérations du conseil départemental ont été votées à l’unanimité. Nous tenons à rappeler que M Gonthier et Mme Verjux Pelletier font partie de la minorité. Ils ont certes voté toutes les actions proposées par la majorité d’André ACCARY mais l’on peut s’étonner qu’ils aient voté systématiquement contre les budgets permettant leur mise en œuvre. Chercher la cohérence !

M Gonthier et Mme Verjux Pelletier ne sont pas non plus les intermédiaires obligés entre le département et les habitants ou les collectivités, comme ils le laissent supposer, en s’attribuant la paternité des aides et subventions que ces derniers ont obtenues sur le mandat qui se termine. La très grande majorité des dossiers ont été montés sans leur intervention et sans même qu’ils en aient eu préalablement connaissance.

Ils se vantent d’avoir fait leur travail de conseillers départementaux en informant régulièrement les élus du canton par l’envoi des comptes-rendus des séances plénières, et en se tenant à disposition des habitants lors de permanences. On n’en attend pas moins d’élus responsables ! Ils ont fait uniquement ce que tout conseiller départemental digne de ce nom aurait fait.

Le bilan de la majorité départementale sortante n’appartient qu’à elle seule et à son président. Le reconnaitre serait faire vœux d’acceptation et d’humilité. En revendiquer la paternité est bien plus que présomptueux c’est indécent !

Pour notre département, et poursuivre la dynamique et le progrès enclenché par la majorité départementale et son Président ACCARY, dès ce dimanche 20 juin : VotezGAUDRAY MELIN