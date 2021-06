La librairie L’Antre des bulles a pris ses nouveaux quartiers

La photo du jour info-chalon.com

Plus grand de presque 3 fois sa surface initiale, soit 110 m2 de surface commerciale et proposant toujours plus de choix tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, la librairie L’Antre des bulles vous donne rendez-vous désormais dans ses nouveaux locaux 32 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône.

Après neuf années passées 6, rue au Change à Chalon-sur-Saône, Florent, l’heureux propriétaire de la librairie L’Antre des Bulles et son employée Aurélie vous propose désormais des livres de la toute petite enfance (3 mois et plus) à l’adolescence et l’âge adulte.

Découvrez également tout un rayon de littérature de l’imaginaire plus de nouvelles thématiques comme le rayon jeunesse où vous trouverez aussi bien des livres pour les tout-petits que des romans de premières lectures, en passant bien sûr par les albums classiques ou récents.

L’Antre des Bulles, 32 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, garde ses horaires d’ouverture inchangés, c'est-à-dire du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures.

