Samedi dernier à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Olivier Lefrançois a fait danser le public

Olivier Lefrançois, l'un des premiers danseurs hip-hop français, accompagné de 4 danseurs locaux et de DJ Dan Wayo a présenté une conférence dansée 'Breakstory, une histoire en mouvement de la danse hip-hop" et n'a pas hésité à inviter à leurs côtés le public.

Cette forme participative a plus que séduit le public venu nombreux pour ce spectacle tonique et vivant. Friand d'anecdotes, d'écoutes musicales et de références à l'histoire de la danse et ses origines, 'Breakstory', production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, nous plonge dans l'histoire de ce mouvement et ses valeurs.

Dès les 1res minutes, le décor est planté par Olivier Lefrançois : "Au regard des clichés véhiculés sur la culture hip-hop, il semble important de se souvenir des mots de l’un de ses fondateurs, Afrika Bambaataa, qui la définissait en ces termes : « Le terme hip-hop exprime le fait d’élever son esprit en utilisant sa créativité, son intelligence et son potentiel physique, pour ouvrir de nouveaux champs artistiques et créer de nouvelles sensations."" Et c'est non sans humour que le chorégraphe-danseur, conférencier a captivé le public et invité les danseurs Caprano, Fleur Lafosse, Malekinho et Yanis Sabane à illustrer bon nombre de ses propos.

Les photos Info-Chalon :