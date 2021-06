Des dégâts importants après un violent orage sur le Chalonnais

L'épisode n'aura duré que quelques minutes mais les dégâts sont en nombre ce samedi soir.

On ne compte plus les arbres tombés, les branches jonchant le sol, les mobiliers de jardin envolés et autres ce samedi soir, après un épisode orageux qui aura duré quelques minutes. Des coups de tonnerre, de la grêle et un déferlement de pluie et de vent. La RD978 est coupée au niveau de Mercurey après des chutes d'arbres. Toujours sur cette commune de la côte chalonnaise, plusieurs arbres se sont abattus sur des habitations, endommageant toitures et véhicules. De nombreux sous-sol ont été inondés au fil des minutes qui ont suivi l'orage.

Plus d'infos plus tard

N'hésitez pas à nous adresser vos photos et vidéo via Facebook ou [email protected]