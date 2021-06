Le bureau de la Sécurité civile et de la défense de Saône et Loire annonce des vents jusqu'à 110 km/h

La Saône-et-Loire est placée en vigilance orange pour des orages. Si les orages présents n’ont pas encore d’aspect violent, des orages plus organisés, avec un fort potentiel de phénomènes violents va traverser le Nord-Est de la France en cours d'après-midi et soirée.

Ils abordent la Bourgogne par le sud vers 13h pour concerner progressivement l’ensemble de la Bourgogne et la Franche-Comté cet après-midi.

Ces orages peuvent s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 à 50 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement 110 km/h ou plus.

Une fois cette salve d'orages passée sur la Bourgogne et la Franche-Comté en fin d'après-midi, d'autres orages peuvent encore se développer en fin de journée et soirée, mais avec une virulence moindre.