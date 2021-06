DEPARTEMENTALES - André Accary, facilement réélu sur son canton

Avec Carole Chenuet sa binôme, le Président du Conseil départemental de Saône et Loire peut avoir le sourire en remportant allègrement la manche dès le 1er tour.

Ils ne sont pas nombreux les élus à s'être imposé dès le 1er tour ce dimanche soir. André Accary peut se réjouir avec 76,73 % des suffrages exprimés et surtout une participation bien au-delà de la moyenne nationale avec 38 %. André Accary totalise 4218 voix contre 701 pour Rachel Cras et Emmanuel Jolivot, et 578 voix pour les candidats de Gauche 71, Jacqueline Bramant et Pierre Gaël Laveder.