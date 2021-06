REGIONALES - Gilles Platret appelle à "un sursaut du corps électoral"

Réagissant sur le plateau de France 3 Bourgogne, Gilles Platret a expliqué "que cette victoire, on va aller la chercher même avec les dents"

Gilles Platret, placé 3e de ce premier tour des régionales en Bourgogne-Franche Comté a expliqué "ne pas être déçu", interrogé par nos confrères de France 3 Bourgogne. "Ce qui compte, c'est le nombre de voix. Ca change tout quand 7 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. Cette victoire, on va aller la chercher même avec les dents".

Sur la question d'une éventuelle alliance, Gilles Platret a précisé "avec personne", et pour cause, le maire de Chalon sur Saône disposant d'aucune réserve de voix, en dehors de celle d'une mobilisation accrue des abstentionnistes. Sur l'idée de discuter avec Julien Odoul, Gilles Platret s'est voulu très clair, "je ne discute avec cet individu mais on parle aux électeurs".

Deux réunions publiques sont annoncées à Dijon et Besançon cette semaine. Ce lundi, Gilles Platret sera du côté du marché de Louhans.