DEPARTEMENTALES - CHALON1 - "Le 27 juin, choisissez des candidats qui défendent l’autonomie et la dignité des personnes" appellent Françoise Verjux-Pelletier et Raymond Gonthier

Communiqué de presse – Françoise VERJUX-PELLETIER, Raymond GONTHIER et leurs remplaçants Denise BOUSQUET et Ramzi MAY pour le canton de CHALON 1 – 20 juin 2021

Nous remercions sincèrement les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance et leur suffrage, nous permettant d’accéder au second tour d’une élection marquée par une abstention historique. Seulement 3223 électeurs sur les 11 745 inscrits se sont déplacés pour choisir des candidats représentant pourtant l’arc politique quasi complet de gauche à droite. Preuve qu’aucun parti n’offre à leurs yeux les réponses suffisantes. Nous en prenons acte.

Ce constat doit conduire les futurs élus à beaucoup de modestie et de travail quotidien pour inverser cette tendance funeste à la démocratie. Que les citoyens du canton de Chalon 1 soient assurés que c’est dans cet état d’esprit que nous leur soumettons notre candidature.

Pendant 6 années au Conseil départemental, nous avons par exemple défendu une autre politique en faveur des personnes dépendantes par l’âge ou le handicap. Sans succès, la majorité départementale (LR) a préféré faire supporter aux usagers l’augmentation des tarifs des EHPAD pour équilibrer des budgets sous financés par le département et ce, sans embauche supplémentaire, alors que les personnels sont épuisé s tant en établissements qu’à domicile.

Le 27 juin, choisissez des candidats qui défendent l’autonomie et la dignité des personnes !