L’accueil de loisirs l’Arc en Ciel de Châtenoy-le-Royal propose ses activités d’été  ̏ Alors on va où˝

L’Arc en Ciel de Châtenoy-le-Royal accueille cet été les enfants de 3 à 11 ans du 7 juillet au 27 août pour de multiples activités.

Pour les enfants Châtenoyens, les inscriptions ont commencé dès ce lundi 14 juin, pour les enfants extérieurs à la commune les inscriptions se feront à partir du 21 juin. Le centre de loisirs restera ouvert du 7 juillet au 27 août. En tout état de cause, il faut noter que les activités sont soumises aux aléas météorologiques et sanitaires, en conséquence elles peuvent être annuléesmodifiées par les organisateurs.

La directrice Alexandra Bourgogne, les animateurs et animatrices du centre de loisirs ont concocté toute une panoplie d’activités pour que les petits soient accueillis comme il se doit et passent de très agréables moments au centre de loisirs. D’autres activités pourront être programmées au fur et à mesure. Un accent a été mis sur les activités extérieures. Le programme des activités est disponible au centre de loisirs de l’Arc en Ciel, sur le site de la mairie de Châtenoy…

Les temps forts de cet accueil pendant ces vacances d’été seront :

Camping à Montrevel en Bresse du 19 au 23 juillet, il y a 14 places pour les enfants de 7 à 11 ans, avec une réunion d’informations pour les familles le lundi 12 juillet à 18h à l’Arc en ciel. Tous les enfants vont coucher en toile de tente. 2 animatrices, dont la directrice, les accompagneront et vont elles aussi dormir sous une tente.

Olympiades à l’étang Chaumont pour les enfants de 3 à 11 ans, le vendredi 16 juillet, un accueil du soir à partir de 19h avec apéro dinatoire et spectacle en famille. Seules les familles des enfants inscrits pourront passer ce moment convivial avec toute l’équipe pédagogique présente.

Football américain, avec un intervenant professionnel, le lundi 19 juillet initiation pour les 7/9 ans le matin, et pour les 10/11 ans l’après-midi ; c’est une animation avec l’Espace Royal Jeunes.

Bien d’autres activités sont au programme, du stage de Golf à la prairie St Nicolas en passant par l’accrobranche ou les diverses sorties, pour les enfants il y a de quoi passer un bel été.

Bonnes vacances à ces enfants et qu’ils profitent bien de ces activités qui leur sont proposées grâce à une équipe de professionnelles toujours pleine de bonnes idées.

En dehors du centre de loisirs, les activités du CCAS ont été abandonnées depuis octobre 2020, donc pour revoir les usagers dans le cadre de ces activités, il leur est proposé de se retrouver autour d’un moment convivial entre le 22 et le 28 juin à l’Arc en Ciel.

Pour toutes ces activités, les protocoles sanitaires en vigueur sont appliqués.

C.Cléaux