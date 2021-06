Crissey Animations Culture et Loisirs, une nouvelle présidente, de nouvelles idées. Tout un programme.

Une première réunion en présentiel pour relancer la poursuite des activités et les différentes manifestations sur la commune de Crissey.

Une réunion de 7 adhérents et adhérentes de l’association, dont Christine Besancenot présidente, Maryline Palella vice-présidente, Sophie Martin trésorière, Roger Lebeau trésorier adjoint, Josiane Morel secrétaire et Catherine Lauriot élue municipale, adjointe à la vie associative, pour faire le point sur la situation de l’association après ces mois d’arrêt forcé mais en gardant à l’esprit de relancer la machine comme on dit. Les différentes activités accusent, avec cette année très particulière, une baisse significative des effectifs.

Comme la salle des fêtes est utilisée pour la restauration scolaire (protocoles sanitaires et jauges), la mairie met à disposition des associations la salle normalement utilisée pour la restauration scolaire mais trop petite (34 places) pour faire déjeuner les enfants dans les meilleures conditions. L’association veut relancer en septembre le Yoga (hatha yoga et yin yoga) les mercredis de 18h30 à 20h00 animés par Annick nouvelle professeur et les cours de gymnastique les jeudis de 18h30 à 19h30 avec le retour de David.

Les activités club artisanal (jeudi après-midi), club peinture (mardi après-midi), dentelle « de fil en fuseau » (mercredi après-midi) et club féminin (mardi après-midi) seront complétées par des cours de couture pour débutants (lundi après-midi). Pour informer les habitants(es) de Crissey, des flyers seront distribués.

L’association ne s’arrête pas là, elle a sous le coude, et même en bonne voie, de nouvelles manifestations. A commencer par la fête patronale le samedi 28 Août avec un vide grenier en semi-nocturne de 17h00 à 22h00 qui sera certainement rue principale, rue de Saône et parking maison Louis Verpiot. Il sera obligatoire de réserver pour la modique somme de 1€ le mètre linéaire. Une soirée guinguette devrait avoir lieu dans la cour de la salle des fêtes selon les protocoles connus et mis en place à ce jour. La soirée guinguette débutera à 20h00 uniquement sur inscriptions et à 22h30, un feu d’artifice sera tiré au terrain du Pigeonnier. Une manifestation caritative pourra peut-être avoir lieu cette année, c’est le rendez-vous pour le Téléthon 2021 le vendredi 3 décembre.

Une autre manifestation est déjà dans le traineau pour la fin d’année : un calendrier de l’avent du 1er au 19 décembre avec un après-midi de lancement, des énigmes journalières, à 18h00 découverte de l’énigme du jour et découverte d’un élément du décor installé devant la mairie. Le dernier jour, clôture avec la venue du Père Noël. Cette période de fête s’achèvera en janvier avec un après-midi récréatif autour de la « galette des rois ».

Les membres de l’association invitent les personnes qui souhaitent s’investir dans les activités et les manifestations de la commune, à venir les rejoindre ou simplement faire part de leurs idées. N’hésitez pas à contacter un des membres de l’association ou à envoyer un mail à : [email protected]

C.Cléaux