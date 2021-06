Fête du foot : Premier Challenge Solène Durand organisé par l’ASCR pour les U13 féminines.

Le but de l'ASCR est de faire de ce challenge Solène Durand un tournoi national et un rendez-vous incontournable pour la catégorie U13 féminines

Quelle consécration pour l’AS Châtenoy-le-Royal de voir évoluer une de ses joueuse en équipe de France dès l’âge de 16 ans et de plus à un poste primordial, celui de gardienne. Solène Durand, jeune femme de 26 ans a fait ses premiers pas sur le terrain de foot de Varennes le Grand, en 2006 elle a rejoint le club de Châtenoy et ce jusqu’en 2009 où elle intègre Montpellier Hérault Sport Club. En 2017 elle part pour le club de Guingamp. Son chemin est tracé, elle fait partie des trois gardiennes sélectionnées pour la coupe du monde en 2019. Le président Jean-Christophe Frédéric, les dirigeants, bénévoles, joueurs et joueuses peuvent être fiers et heureux de son parcours qui est encore loin d’être terminé. Pour ce tournoi, Solène était présente avec ses parents pour supporter les filles de Châtenoy lors de la rencontre contre Mulhouse en finale.

Ce samedi, c’était l’organisation du 1er Challenge Solène DURAND Tournoi U13F regroupant 10 équipes féminines dont Mulhouse et Nivolas, tournoi qui s’est déroulé de 10h30 à 16h00. Solène a remis le trophée à l’équipe de Mulhouse vainqueur du tournoi. Pour ne pas trop rassembler de monde le dimanche et être en conformité avec les mesures sanitaires, le club de Châtenoy a organisé le tournoi U13 garçons avec 12 équipes de 17h00 à 22h00.

Ce dimanche, 18 équipes en catégories U7 se sont rencontrées le matin, 20 équipes U9 l’après-midi et 18 équipes U11 sur la journée. Cela représentait environ 500 joueurs et joueuses sur la journée du dimanche. Des rencontres avec des équipes locales des clubs de Rully, St Marcel, Chalon, Val de Guye, le Creusot et d’autres clubs.

Deux jours qui, après les restrictions dues aux conditions sanitaires, étaient très attendus par les dirigeants de clubs, les joueurs, les joueuses, leurs parents, les éducateurs, les visiteurs, les bénévoles. Deux jours sous le soleil où tout le monde était content de se retrouver pour voir nos jeunes footballeurs, filles et garçons, donner le maximum sur le terrain avec au moins la satisfaction du jeu.

Si ce week-end a été aussi bien réussi, c’est grâce à la mobilisation de l’ensemble des personnes du club de Châtenoy qui a organisé, supervisé à tout niveau le bon déroulement de cette manifestation mais aussi grâce à la discipline de l’ensemble du public qui a respecté les protocoles imposés et les mesures prises par le club pour la sécurité de chacun sur l’ensemble des installations du complexe, dispositifs de cheminement aux accès de la buvette et à la vente de tickets. De nombreux dirigeants des équipes invitées ont loué l'organisation et complimenté l’ensemble des membres de l’AS Châtenoy pour ces deux jours de tournoi.

Le Président JC Frédéric a remercié l'ensemble des dirigeants et bénévoles pour leur aide et Solène pour sa présence au challenge du samedi.

Ce week-end de reprise de l'activité sportive a été une totale réussite pour le club avec des équipes satisfaites, un public conquis, le tout malgré les conditions et les consignes à respecter ; c’est une véritable récompense pour les dirigeants et bénévoles qui se sont impliqués et ont travaillé durant ce week-end de la fête du foot.

C.Cléaux