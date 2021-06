SAISON DU CLOÎTRE - Chants traditionnels des Balkans  avec Balkanes le vendredi 25 juin à 20 h

La Saison du cloître se poursuit avec un quatuor Balkanes au service des chants balkans, ce vendredi 25 juin 20 h. Entrée sur réservation.

Balkanes est né en décembre 1996 de la rencontre des jeunes femmes qui le composent. Dans une Bulgarie à la musique populaire écartelée entre l’Europe et l’Orient, elles se sont réunies pour créer un répertoire original à partir des chants traditionnels des Balkans.

Tantôt mélancoliques ou espiègles, ces jeunes femmes alternent subtilement la pureté angélique de leurs voix et les rythmes endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire bulgare, celui des chants de la terre puisés aux sources de la tradition orale, traditionnellement chantés par les hommes.

Elles offrent généreusement des histoires aux accents tragiques et des récits pleins d’humour, ciselant la tradition à leur image. L’humour et l’émotion traversent les frontières et la magie s’installe…

Milena Jeliazkova - soprano

Martine Sarazin - soprano

Diana Barzeva - alto

Milena Roudeva - barytone

Infos pratiques : vendredi 25 juin à 20 h, au cloître de Chalon

Entrée sur billetterie. Tarif plein : 10 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif.

Réservez votre billet à l’avance auprès de l’Office de Tourisme 4 place du Port Villiers - 71100 Chalon-sur-Saône 03.85.48.37.97. Aucun billet ne sera vendu sur place.

L’accueil du public se fera dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur à la date de chaque concert en fonction des conditions épidémiologiques.

En partenariat avec L’Hôtel Le Saint-Georges et sa Brasserie Le Terminus.