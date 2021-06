Le Chalon Basket Club de retour en Nationale 3 féminine

Chalon sur Saône disposera donc de deux équipes féminines en Nationale 3 la saison prochaine... avec un derby à la clé entre l'Elan Chalon et le Chalon Basket Club.

La Fédération Française de Basketball a retenu l’équipe senior féminine du Chalon Basket Ball pour une place réservée en Nationale 3.

Les 2 dernières années, les championnats ont été perturbée par la crise sanitaire. Les saisons avaient été déclarées blanches sans classement, sans montées ni descentes.

La Fédération Française de Basketball constatant que de nombreux club ne voulant ou ne pouvant plus poursuivre à jouer à leur niveau actuel a proposé aux clubs volontaires des places réservées. Le choix a été fait en classant les clubs sur des critères objectifs comme :

Le classement aux cours des dernières saisons

Le budget du club

La territorialité

Autres (obtentions de labels, diplômes des entraîneurs, politique sportive du club…)

"Ces critères avaient l’avantage d’être objectifs même s’ils favorisaient les grands club (labels, entraineurs…). Le Chalon Basket Club a été classé parmi les premiers au niveau français. Nous en sommes d’autant plus fiers que nous étions un des plus petits clubs sélectionnés. Cela confirme notre choix rester une structure à taille humaine, familiale tournée vers la formation et la performance.

Nous avons décidé de saisir cette opportunité et de retourner en championnat de France après discussion avec le groupe de joueuses et le staff du pôle Elite du club" confie Gilles Prudon, Président du Chalon Basket Club.

Pour rappel, les seniors du Chalon Basket Club ont évolué de 1997 à 2002 en N1B, en Nationale 2 de 1976 à 1996 et de 2003 à 2008. Les U18 en championnat Elite jusqu'en 2019 avec comme palmarès principalement un titre de champion de France en 2012 et une coupe de France en 2013.

Le Chalon basket club a eu la chance de compter des joueuses de haut niveau dans ses rangs comme Catherine DELLERY, Emeline N’DONGUE, Rachel COUMBA, Ornella BANKOLE (espoir français de la génération 1997) ou encore Géraldine BERTAL et Sabrina PALIE. Certaines ont été formées au club, comme N’DONGUE, BANKOLE ou COUMBA qui ont fait leur scolarité au sein des sections sportives tandis que d’autres sont seulement restées quelques années dans nos équipes seniors. Certaines ont eu la possibilité de jouer dans le championnat universitaire américain NJCAA comme N.ALNATAS ou M.KIKANTOU