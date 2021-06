DEPARTEMENTALES - CHALON 3 - Francine Chopard et Christophe Regard appellent à la mobilisation

Communiqué de presse

Nous tenons à remercier l'ensemble des électrices et des électeurs du Canton Chalon3 pour la confiance qu'ils nous ont apportée lors du 1er tour des élections départementales ce dimanche.

Le résultat est très encourageant : en étant à la 2ème place dans les suffrages, nous sommes très honorés, et déterminés plus que jamais à apporter le renouveau pour une Saône-et-Loire Sociale, Humaine et Ecologique.

Pour cela nous devons mobiliser toutes les forces de progrès dans notre canton. Nous comptons sur vous pour saisir cette occasion unique d'offrir une réelle alternative au département.

L'abstention profite systématiquement à l'extrême droite et ses alliés : en apportant votre voix dimanche 27 juin à notre candidature, ensemble nous ferons barrage aux politiques néfastes d'ultra libéralisme, irrespectueuses de l'environnement et des personnes les plus fragiles.

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous !