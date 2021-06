DEPARTEMENTALES - CHALON 2 - Réunion publique sous forme de pique-nique pour «Ensemble pour un département écologique & social»

C'est au Parc Georges Nouelle, que le quatuor de «Ensemble pour un département écologique & social», tenait sa réunion publique ce mardi. Une réunion publique où les candidats de cette liste d'union de la gauche invitait les habitants du canton à un pique-nique. Plus de détails avec Info Chalon.

Dernière réunion publique ce mardi 22 juin pour les candidats de la liste «Ensemble pour un département écologique & social» toujours en lice pour le canton de Chalon 2, le plus petit du département.



Christine Laoues (EELV), Sébastien Lagoutte (PS), les candidats titulaires de cette liste d'union de la gauche, et leurs remplaçants, la citoyenne engagée Isabelle Gandon et Arnaud Barras (PRG) donnaient rendez-vous à 18 heures 30 au Parc George Nouelle pour convaincre les habitants du canton et mobiliser les forces de gauche pour le second tour de ce scrutin, prévu ce dimanche.



Une réunion un peu particulière car elle donnait lieu à un pique-nique fait de produits locaux, élections départementales oblige!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati