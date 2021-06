REGIONALES : Christian Jacob et François Baroin en meeting de soutien à Gilles Platret, jeudi à Dijon

Communiqué de Gilles Platret du 22 juin 2021 :



UNE RÉUNION PUBLIQUE SE TIENDRA LE JEUDI 24 JUIN, 19H30 À DIJON CONGREXPO



EN PRÉSENCE NOTAMMENT



DE CHRISTIAN JACOB, PRÉSIDENT DES RÉPUBLICAINS

DE FRANÇOIS BAROIN, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

DES COLISTIÈRES ET COLISTIERS DE LA LISTE "POUR LA BOURGOGNE ET LA FRANCHE-COMTÉ"



"Un risque plane sur la Bourgogne et la Franche-Comté : que la gauche socialiste, qui gère notre Région depuis 20 longues années, désormais alliée aux extrémistes Verts, passe 7 années de plus à présider au déclin de notre territoire.



Nous refusons cette perspective. Nous nous battons pour l’alternance.



La Bourgogne et la Franche-Comté méritent qu’on prenne soin d’elles, qu’on les aime, qu’on désire pour elles les politiques les plus ambitieuses car ce sont nos villes, nos villages, nos paysages, ces lieux qui nous sont chers et que nous voulons par-dessus tout protéger !



Mobilisons-nous ! Nous vous attendons nombreux !



En avant pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté !"



