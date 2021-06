DEPARTEMENTALES - CHALON 3 - "Dimanche 27 juin Mobilisez vous "

Communiqué de presse de Françoise VAILLANT et Vincent BERGERET :

Élections départementales canton de Chalon 3



Dimanche 21 juin, vous nous avez placés largement en tête du premier tour avec 50,31 %.



C'est un témoignage de reconnaissance pour notre bilan et de confiance pour notre projet.

Nous vous en remercions très chaleureusement.

Par votre vote vous avez confirmé le travail de terrain et de proximité accompli depuis 6 ans.



Aussi au second tour dimanche 27 juin faites le choix d'un département :

- qui poursuit l'accompagnement des plus fragiles,

- qui lutte contre la désertification médicale avec la création de nouveaux centres de santé,

- qui s'engage avec conviction pour l'environnement,

- qui nous protège au quotidien.



Dimanche 27 juin Mobilisez vous : votez et faites voter massivement Francoise Vaillant & Vincent Bergeret

Ensemble pour vous être utile