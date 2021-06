 Appel aux bénévoles dans le cadre du Plan Canicule 2021

L’été pointe son nez, les chaleurs vont être plus fortes, il est impératif d’être organisé pour une éventuelle canicule, une présentation du Plan vient d’être faite.

La commune de Châtenoy-le-Royal, au travers de son Centre Communal d’Action Sociale Arc-en-Ciel, souhaite confirme la mise en place de référents bénévoles sur le plan communal. Des référents dont le rôle est de veiller à ne pas laisser des personnes subir une forte canicule pouvant mettre en danger leur vie.

Un maillage avec des bénévoles a été mis en place sur la commune depuis quelques années. Le rôle d’un référent bénévole est de repérer quelque chose d’anormal : qui interpelle, pose des questions et surtout il doit alerter le CCAS Arc-en-Ciel en passant un coup de fil auprès des professionnelles, lesquelles accompagnent déjà d’autres personnes, afin qu’elles puissent intervenir et agir, parfois en permettant d’éviter un drame. Bien évidemment ce regard particulier et nécessaire va en direction des personnes âgées.

A Châtenoy-le-Royal, au sein du CCAS, une équipe autour de Bérengère Pellicier et Stella Bonnaventure, chargée des personnes âgées. Au cours de la réunion du 21 juin 2021, l’équipe a apporté des informations nécessaires pour la mise en place de ce Plan Canicule 2021.

De la vigilance pour une meilleure solidarité est la ligne de conduite à tenir, entre autre en cas de canicule, comme cela a pu également se faire lors des périodes de confinement. Une écoute qui peut sauver une vie et rompre l’isolement.

A la recherche de nouveaux bénévoles dans tous les quartiers, particulièrement pour ceux du Maupas, Tillet et du Centre, ces bénévoles seront en contact avec un référent élu du quartier qui, sous réserve du consentement de la personne isolée ayant souhaité être suivie et aidée en période de forte chaleur, préviendra les professionnelles du CCAS pour intervenir.

Un véritable maillage de solidarité et social à destination de celles et ceux, particulièrement des personnes âgées, vivant isolés et ayant besoin d’une attention et d’une vigilance particulière.

JC Reynaud

CCAS de Chatenoy le Royal

Tel : 03.85.42.49.50

Mails :

[email protected]

[email protected]