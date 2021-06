Comme un parfum d'Orient au Pixelles Pintxos

Cette semaine, le Pixelles Pintxos accueille Fouad Alsoufi, le traiteur syrien pour réaliser la formule midi, une cuisine végétarienne et pleine de saveurs. Plus de détails avec Info Chalon.

Pendant quatre jours, le Pixelles Pintxos remplace sa formule midi par des spécialités syriennes.



Formant avec la cuisine libanaise les deux faces d'une même pièce, la cuisine syrienne comprend toutefois plus de recettes végétariennes que sa cousine libanaise, pourtant déjà très végétale. Idéale en cette période estivale, la cuisine syrienne est pleine de saveurs et de fraîcheur.



Pour 13,90 euros, cette formule comprend du taboulé et du baba ghanoush* en 2 versions (purée d'aubergine et yaourt et purée d'aubergine et betterave), des fatayer** (4 chaussons farcis : épinards, fromage, olives et zaatar***) et en dessert, un maamoul**** aux dattes.



À consommer sur place ou à emporter. Nous vous conseillons vivement de réserver à l'avance.



C'est le coup de pouce que Claire Garcia-Large, gérante de ce bistrot de tapas et pintxos sur la Place du Théâtre, fait au traiteur syrien, Fouad Alsoufi.



Ils se sont rencontrés sur les blancs du centre de formation Prom'Hôte de Chagny en 2018.



«J'ai tout de suite adhéré à la cuisine de Fouad. D'ailleurs, pour notre dernier repas en famille de fin d'année, j'ai naturellement pensé à lui, c'était du ouzi», nous explique Claire.



Le ouzi est un plat à base de riz traditionnellement servi avec de la viande d'agneau et recouvert d'une pâte feuilletée, le tout accompagné de yaourt de chèvre nature. Ce plat délicieux est élevé au rang de plat national en Syrie.



L'objectif de Fouad est de faire connaître la cuisine syrienne aux Chalonnais.



L'opération se termine samedi à 14 heures... et sera (peut-être) renouvelée ultérieurement!



Après cette date, vous pouvez retrouver la cuisine de Fouad au Mad Jacques Vélo, à Brassy, dans le Morvan, du 10 au 11 juillet, en partenariat avec le festival Jaune Moutarde et d'autres associations mêlant cuisine française et cuisine du monde. Peut-être aussi, pendant Chalon dans la Rue, au 11 rue aux Fèvres, ou encore au Bastion Sainte-Marie du 7 au 22 août, dans le cadre de la Saône en guinguettes.



«Je suis prêt à couvrir tout événement culture, sportif, comité d'entreprise, réception ou réunion familiale», ajoute le jeune homme originaire de Homs, grande ville de Syrie située sur l'Oronte et connue sous le nom de «Cité aux pierres noires», en raison de ses constructions en pierres basaltiques.

Infos pratiques :

Adresse :

Pixelles Pintxos

42 Rue aux Fèvres

71100 Chalon-sur-Saône



Contact :

Tél. : 06. 24.43.70.83



ALSOUFI Traiteur Syrien



Contact :

Tél. : 07.80.31.77.82

Page Facebook : Alsoufi Traiteur Syrien

Instagram : fouad.alsoufi

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Internet : www. cuisinesyriennechalon71.fr

* Écrit aussi baba ghanouge ou baba ghanouj, ce plat typiquement oriental est composé de yaourt velouté, de purée d'aubergines et d'épices.

** De l'arabe fata'ir signifiant «gauffre», les fatayer est un des mezzés les plus connus de la cuisine levantine. Il s'agit d'un petit chausson farci d’épinards délicieusement parfumés, consommé dans tous les pays du Proche-Orient autrefois sous domination ottomane. Comme le falafel, les fatayer sont également très appréciés en Israël.

*** Terme signifiant littéralement «thym» en arabe, le zaatar est un mélange d'épices du Moyen-Orient très utilisé dans la cuisine levantine qui comprend principalement du thym (ou de l'hysope), de l'origan, du calament des champs, de la sarriette, des graines de sésame, du sumac, de la marjolaine, du sel2 et, éventuellement, de l’anis vert, de la coriandre et du cumin.

**** Généralement consommé pour les fêtes religieuses, le maamoul est un délicieux petit gâteau sablé fondant souvent fourré de dattes, mais parfois aux pistaches, noix ou amandes. En Égypte, il prend le nom de Kaak.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati