REGIONALES - "Le seul vote utile dimanche prochain, c'est Denis Thuriot. " pour le député de Saône et Loire, Raphaël Gauvain

Le seul vote utile dimanche prochain, c'est Denis Thuriot. Il est indispensable que la majorité présidentielle soit présente dans les 6 prochaines années au Conseil Régional avec des élus constructifs ayant les capacités de travailler avec tout le monde. On ne peut pas laisser notre Région uniquement à des personnes qui clivent et font de l'idéologie en permanence.

Il nous faudra également dans les prochains mois répondre au silence des urnes.

Les causes de l’abstention sont multiples et anciennes. L’aspiration à un nouveau souffle démocratique est forte. Nous avions pris des engagements clairs en 2017 sur la proportionnelle, le renforcement de la lutte contre le cumul des mandats et la baisse du nombre de parlementaire. Ces réformes ont été abandonnées sous la pression de la droite sénatoriale et avec l’émergence de la crise sanitaire du Covid. Je reste un partisan farouche d’une reprise rapide de ces réformes.

Raphaël Gauvain

Député de Saône-et-Loire

5ème circonscription