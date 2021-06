71 enfants du Chalonnais participaient à la Journée de l'Olympisme au Stade Léo Lagrange

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'Olympisme, Chalon-sur-Saône qui a obtenu le label «Terre des Jeux 2024» organisait sa propre journée ce mercredi 23 juin au Stade Léo Lagrange pour défendre cette noble cause. 71 enfants du Chalonnais ont participé à diverses épreuves et défis sportifs, encadrés par les bénévoles des clubs locaux et le CDOS. Plus de détails avec Info Chalon.