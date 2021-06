AVIS DE DECES - Monsieur François GRILLOT

DRACY-LE-FORT



Mary Cherney, son épouse ;

Charlotte et Tim, Vincent et Laetitia,

ses enfants et petits enfants ;

Claudette et Daniel Ducret,

Gilbert et Renee Grillot,

Dominique et Brigitte Grillot,

Bruno et Nathalie Grillot,

sa sœur ; ses frères et leurs conjoints ainsi que leurs enfants et petits enfants ;

toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès le 5 juin 2021 de

Monsieur François GRILLOT



Résidant à New York depuis 40 ans

musicien professionnel.

à l'âge de 66 ans

La crémation a eu lieu à New York.

Merci d'avoir des pensées pour François.