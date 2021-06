Remise d’équipements sportifs par le District de football du Pays Saônois de la Fédération Française de Football à la ‘Section Loisir’ de l’Académie du Foot!

Dès cette année, réinscrivez-vous à l’Académie du foot !

L’Académie du foot évolue à 75% dans les locaux du complexe sportif indoor ‘Concept Ball’ appartenant à Lilian Aguenot qui se trouve 5 rue Sadi Carnot à Champforgeuil. Si, suite au confinement, les consignes sanitaires obligeaient ces derniers temps, à ses licenciés, à évoluer à 100% en extérieur sauf pour les personne en situation de handicap, la situation est entrain de se régulariser et bientôt l’Académie du foot va retrouver sa structure d’accueil du ‘Concept Ball’ (à partir du 1er juillet).

L’Académie du foot voudrait dès lors, à nouveau, créer sa section futsal et récupérer l’ensemble de ses licenciés l’année prochaine (entre 140 et 160 enfants à partir de 4 ans et plus) pour les inscrire soit dans la pratique du sport loisir ou de la compétition. Pour se faire il vous suffit simplement de reprendre une licence directement par internet sur le site http://www.academiedufoot.com/ rubrique inscription, par téléphone au 06 14 35 24 80 ou venez rencontrer les dirigeants de l’Académie du foot les samedis 26 juin et 3 juillet entre 9 heures 30 et 12 heures 30, le mercredi 7 juillet entre 10 heures et 17 heures à la Prairie Saint Nicolas ou les mardis 13, 20 et 27 juillet entre 14 heures et 19 heures au complexe Futsal ‘Concept Ball’ situé 5 rue Sadi Carnot et Louis Jacques Thénard à Champforgeuil,

.

Mardi, à 10 heures, dans les locaux du complexe sportif ‘Concept Ball’, info-chalon était présent lors de la remise d’équipements sportifs par le District de football du pays Saônois de la Fédération Française de Football représentée par Thomas Degrange pour la section sport loisir qui regroupe 35 licenciés dont 20 licenciés de sport adapté, représentée par Florent Côte, responsable de Chalon Académie du foot et Hervé Carlet, Président de Chalon Sport Adapté.

J.P.B