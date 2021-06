Les élus du groupe municipal UNIS POUR SAINT-REMY appellent à la mobilisation ce dimanche

Dimanche aura lieu le second tour des élections départementales.

Vous avez été nombreuses et nombreux à soutenir le binôme Stéphane HUGON/ Christine LOUVEL dès le 1er tour. Il faut amplifier ce score.

Christine LOUVEL est conseillère départementale sortante. Elle a œuvré au côté de Fernand RENAULT pour faire avancer les dossiers de notre canton et de notre commune. Elle s'est fortement investie et maitrise parfaitement les dossiers. Avec Stéphane HUGON, maire de Lux, ils forment un duo complémentaire, disponible et sincère, qui affirme ses valeurs de Gauche.

Ce binôme saura compter sur ses remplaçants Elise MARTIN, conseillère municipale de notre groupe UNIS POUR SAINT-REMY et du maire de Varennes le Grand, Eric VALENTIM.

Face à eux, la maire de Saint-Rémy et le maire de Saint-Marcel, candidats de la Droite. A peine un an après son élection à la tête de la commune, Florence PLISSONNIER a déjà renié et sans état d’âme une de ses promesses phares de campagne : « mon seul parti c’est Saint-Rémy ! ». En outre, sa gestion calamiteuse de la piscine communale fermée depuis 2 ans, interroge également sur sa capacité à gérer les dossiers. Nous vous invitons donc à « ne pas se laisser noyer » la maire de Saint- Rémy dans les affaires du département afin qu’elle puisse se consacrer pleinement à 100 % à notre commune.

Alors mobilisez-vous, pour voter et faire voter le binôme HUGON/LOUVEL ce dimanche 27 juin 2021.

Les élus du groupe municipal UNIS POUR SAINT-REMY