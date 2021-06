Une belle bulle d'oxygène pour terminer l'année en beauté pour les 5e du Collège Saint Dominique

Grâce au soutien du Cercle d'aviron de Chalon sur Saône.

C'est sur l'initiative du Cercle d'Aviron de Chalon sur Saône qu'un cycle aviron a été mis en place à destination des classes de 5e du Collège Saint Dominique à Chalon sur Saône. Et chose promise, chose due... ce vendredi, dernier jour de classe pour les collégiens, c'était jour de mise à l'eau. L'occasion pour les débutants de véritablement entrer dans le vif du sujet et de flotter au fil de la Saône, une première expérience pour nombre d'entre eux. Sourires sur les visages, beau moment de complicité et échanges avec les jeunes du club d'aviron de Chalon sur Saône, mobilisés pour faire la promotion de leur activité sportive favorite ont été au coeur de l'activité. Un moment bien évidemment sans arrière-pensée pour le club chalonnais qui espère bien décrocher quelques vocations au passage. Une petite bulle d'oxygène pour la centaine de Collégiens qui termine l'année scolaire sur une joyeuse note de gaieté. A noter que le club d'aviron de Chalon sur Saône est adepte depuis de nombreuses années de ce genre d'initiative visant à promouvoir ce sport bien trop méconnu.

Laurent Guillaumé