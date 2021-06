RÉGIONALES : Tribune des Jeunes de la droite et du centre en soutien à Gilles Platret

Communiqué des Jeunes de la Droite et du Centre de Bourgogne et Franche-Comté du 25 juin 2021 :



Les Jeunes Bourguignons et Francs-Comtois soutiennent Gilles Platret !



Dimanche 27 juin se tiendra le second tour de l’élection régionale en Bourgogne et en Franche-Comté. Ce scrutin est essentiel pour l’avenir de notre Région au cours des 7 prochaines années.



La Bourgogne et la Franche-Comté, possèdent d'innombrables atouts, tant sur le plan économique, touristique, que gastronomique. Pourtant, elles souffrent aujourd'hui de la désindustrialisation et d'une démographie en baisse. A ce titre, il devient essentiel de faire confiance aux acteurs de terrain pour redonner de l’ambition à notre Région.



Trop souvent, les Jeunes peinent ou renoncent à se faire entendre. Dimanche dernier, 84% des 18-24 ans ont boudé les urnes. Comment leur en vouloir quand l'horizon leur paraît aussi obstrué, plus encore au niveau local ?



Nous, Jeunes de la Droite et du Centre, ne renonçons pas. Nous voulons, par une alternance, un souffle nouveau pour cette Région que nous aimons, dans laquelle nous vivons, étudions et travaillons. Nous pouvons changer la donne en mettant en valeur les nombreuses qualités de notre territoire : un potentiel d'innovation et d'export considérable, des fleurons industriels et des richesses agricoles admirables, un patrimoine de grande valeur et une qualité de vie remarquable.



C’est d’ailleurs en ce sens que nous avons formulé dans un « Livre Blanc des Jeunes » de Bourgogne et Franche-Comté vingt propositions pour construire une Région qui fait confiance aux Jeunes.



Gilles Platret a fait siennes ces propositions et les a intégrées dans son programme. Pourtant, la gauche socialiste, alliée aux extrémistes Verts, menace notre Région. Nous ne pouvons pas accepter de laisser les Bourguignons et les Francs-Comtois à la merci de quelques individus qui feront du dogme une priorité, en dépit de tout bon sens.



C’est pour cette raison que nous lançons un appel solennel aux Jeunes de Bourgogne et de Franche-Comté. Parce que nous croyons à la Liberté, à la Justice, à la Solidarité et au Mérite: Dimanche 27 juin, votons pour la liste conduite par Gilles Platret !



En avant pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté !



Les Jeunes de la Droite et du Centre de Bourgogne et de Franche-Comté