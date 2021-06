DEPARTEMENTALES - CHALON 2 - «MO-BI-LI-SEZ VOUS !» (Ensemble pour un département écologique & social)

Communiqué de presse

Rendez-vous dans vos bureaux de vote Dimanche 27 Juin 2021 !



Dimanche dernier, vous avez été trop peu à voter, et Mme Deschamps et Monsieur Guigue ont ainsi été placés en tête de vos suffrages !



Et même si ces derniers se targuent d’un résultat retentissant par voie de presse, les suffrages qu’ils ont amassés ne représentent que 16,81 % des électeurs inscrits… soit moins de 6 points par rapport à notre binôme… 775 voix d’écart sur 13112 inscrits. Tout reste possible !!



S’ils avaient été aussi bons qu’ils le prétendent lors de leur dernière mandature, leurs sympathisants se seraient rués aux urnes pour les renouveler dans leurs fonctions…ce qui n’a pas été le cas !



Et pour cause, cette majorité départementale, c’est :



— Aucun EHPAD public sur notre canton depuis 6 ans alors qu’il manque de places pour nos ainés dépendants !

— Trop peu de moyen pour les professionnels du handicap, aucune place en institutions spécialisées !

— Un collège de centre-ville en ruine, avec des travaux de rénovation qui trainent et qui ne répondent pas aux besoins de cet établissement : une vraie passoire énergétique !

— Une volonté d’ériger en faute individuelle la pauvreté et le chômage en voulant chasser à tout prix le fraudeur aux prestations sociales quand ils laissent les plus riches et les fraudeurs fiscaux tranquilles !

— Des mensonges en promettant de ne pas augmenter les impôts alors que le département n’en perçoit pas !

— Parler de sécurité alors que ce n’est pas une compétence du département : ils ne peuvent pas agir à ce niveau-là mais s’attirent des suffrages en jouant sur la peur et les craintes des habitants !

— Un canton où il est difficile de circuler, de faire ses courses lorsque l’on souffre d’un handicap visuel ou auditif, ou que l’on est à mobilité réduite !

— Des transports pour les enfants en situation de handicap interminables pour se rendre en établissement !

— Aucune politique environnementale, une alimentation sans goût qui ne respecte pas les circuits courts, aucune anticipation des canicules qui impactent nos aînés !

— Des fonds publics gâchés à monter des projets votés en dépit du bon sens (projet ECLAT, pont de Fleurville) !

Rendez-vous aux urnes et élisez au conseil départemental des personnes qui vous ressemblent : humanistes, respectueuses de l’environnement, qui défendront les plus fragiles d’entre nous, qui ne stigmatiseront pas les plus faibles mais au contraire les accompagneront, les soutiendront, les aideront ! Des élus soucieux du sort des plus jeunes et qui défendront la mise en place d’un RSA jeune, le sport, la musique, la danse, la culture…



MO-BI-LI-SEZ VOUS !



LE 27 JUIN, VOTEZ CHRISTINE LAOUES - SEBASTIEN LAGOUTTE ET CONSTRUISONS LE DÉPARTEMENT DE DEMAIN, UN DÉPARTEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

La liste d'union de la gauche «Ensemble pour un département écologique & social»

Christine Laoues

Sébastien Lagoutte

Isabelle Gandon

Arnaud Barras