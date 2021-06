DEPARTEMENTALES - CHALON 3 - IL EST TEMPS !

Votez pour Francine CHOPARD,titulaire PRG Le Centre Gauche et pour Christophe REGARD,titulaire EELV Dimanche prochain.

Votez pour Florence FOLLEAT et Kamal HAMMANI ,sociéte civile.



Vous nous avez permis d’accéder au second tour de cette élection et nous vous en remercions.Nous regrettons pourtant le fort taux d’abstention et appelons à la mobilisation contre la droite et l’extrême droite.La liste BERGERET et VAILLANT a clairement exprimé son soutien à l’union LR et DLF,parti de Nicolas DUPONT-AIGNAN ex futur premier ministre de Marine LE PEN en 2017.Cette prise de position publique doit peser dans votre choix.



L’après-COVID exige dès le début de ce mandat plus de solidarités,plus d’humain et la prise en compte de l’urgence climatique par des mesures fortes à destination des plus précaires,ce qui a tardé au premier confinement entrainant des situations dramatiques pour certaines familles.



— COLLEGES : donner des moyens aux établissements pour mettre en place un parcours laïque et citoyen renforcé.Doter d’équipements récents.Circuits courts et bio, menu végétarien dans les cantines.Verdissement du bâti.

— JEUNES 18-25 ans :création d’un revenu jeune pour assurer leur autonomie en échange d’aides aux associations et à nos aînés,favorisant ainsi les rencontres entre générations.Agissons,la jeunesse votera.

—THD (très haut débit) :partout en Saône et Loire pour réduire la fracture numérique.L’équipe ACCARY ment.La Saône et Loire a 3 ans de retard et est le plus mauvais élève de la Région.

— RSA :aider les bénéficiaires à recourir à leurs droits,aller vers,informer.Fraude au RSA contre fraude fiscale,mieux vaut chasser la seconde ...

— CENTRES DEPARTEMENTAUX DE SANTE :offrir une véritable nouvelle offre de soins sans affaiblir notre hôpital public en débauchant ses médecins.

— MAINTIEN A DOMICILE :former et rémunérer dignement les auxiliaires de vie.

— EHPAD :tarification en fonction des revenus.Mêmes circuits courts et du bio que les collèges pour la restauration.

— ASSOCIATIONS :financement pluriannuel et aide à la sortie de crise,encourageant la mixité des publics dans la moindre petite commune de Saône et Loire.

— PREVENTION ET GESTION DES RISQUES dûs aux changements climatiques et à la perte de biodiversité.



Nous agirons pour toutes et tous avec la même attention en favorisant le lien direct avec les habitantes et les habitants du canton par des permanences.



PAS D’ABSTENTION DIMANCHE 27 POUR UN VRAI CHANGEMENT !



Attention,vous voterez également pour les élections régionales.



Bien à vous,vos candidats



Francine CHOPARD et Christophe REGARD.