DEPARTEMENTALES - CHALON 1 - "dimanche, vous devriez aller voter parce que la droite ou la gauche, ce n’est pas pareil" pour Françoise Verjux-Pelletier et Raymond Gonthier

Communiqué de presse

Sur les 35 dernières années, la droite a présidé 25 ans le département. Elle a construit 90 places publiques en EHPAD quand la gauche en seulement 10 ans, en a créé plus de 500. La droite n’a pas protégé le pouvoir d’achat des personnes âgées en laissant le privé faire des profits honteux sur le dos des familles. Pire, la droite actuelle a contraint les Ehpad à augmenter leurs tarifs hébergement, payés par le résident ou sa famille, pour équilibrer des budgets qu’elle a sous financés. La droite vient visiter des ehpad entre les deux tours mais durant tout le mandat n’a jamais répondu aux alertes des personnels sur leurs conditions de travail désastreuses!



C’est la gauche qui a refusé une RCEA à péages. La droite de M. Accary voulait la concéder au privé.



La droite voulait privatiser les cantines des collèges. Elle avait même abandonné l’entretien des cuisines. C’est la gauche qui a stoppé ce projet et permis que vos enfants mangent des repas préparés dans les collèges par des cuisiniers sur place, pour maîtriser la qualité du contenu de leur assiette. Pour cela la gauche a dû rattraper le retard et lancer un vaste programme de rénovation des cuisines et des restaurants scolaires.



C’est la gauche qui a instauré la gratuité des transports des collégiens ou le ticket à 1,5€ pour aller en bus prendre le TGV au Creusot.



C’est la gauche qui a fait la rénovation énergétique de plus de 1000 logements sociaux quand la droite a tout arrêté dès son retour au pouvoir. Nos adversaires ont voté pour cet arrêt du programme de rénovation urbaine. C’est une faute dans la lutte contre le changement climatique ! C’est la gauche qui a amélioré votre cadre de vie, pas la droite qui ne fait plus rien dans vos quartiers !



Alors dimanche allez voter et choisissez le seul bulletin de vote qui améliore votre qualité de vie, celui de vos proches et préserve votre pouvoir d’achat.