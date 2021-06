DEPARTEMENTALES - SAINT REMY - "Dimanche chaque voix comptera" pour Florence Plissonnier et Raymond Burdin

MERCI A TOUS DE NOUS AVOIR PLACES EN TETE DU PREMIER TOUR, NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR FAIRE BASCULER LE CANTON DE SAINT REMY DANS LA MAJORITE DEPARTEMENTALE !

Nous appelons les électrices et les électeurs du canton de Saint-Rémy à se rendre aux urnes dimanche pour nous exprimer leur soutien en votant Florence PLISSONNIER et Raymond BURDIN.

La proximité, la connaissance de notre territoire, la considération de chaque citoyen, l'écoute et la réactivité devant vos besoins, le dynamisme et l'envie de faire changer les choses : toutes ces valeurs ont été nos mots d'ordre pendant cette campagne. Chaque jour, nous nous sommes investis pour vous les transmettre et vous convaincre qu'ils seront aussi ceux de tout un mandat.

Encore et toujours, le désir d'impulser et de défendre des projets qui pourront changer votre quotidien demeurent les moteurs de notre engagement. Pour faciliter l'autonomie des séniors, pour favoriser l'accès à des soins de proximité, pour garantir la sécurité sur nos routes, pour accompagner des projets dans les communes, pour soutenir le travail des associations, pour défendre tous ces enjeux qui nous paraissent essentiels et pour bien d'autres encore, nous avons à cœur de vous être utiles comme nous le sommes dans nos mandats respectifs, en tant que Maires sur le terrain.

Alors dimanche, chacune de vos voix comptera. C'est pourquoi, il est essentiel de transformer l'essai du premier tour pour qu'une nouvelle dynamique s'engage sur notre canton : celle de la proximité, celle du pragmatisme, celle des élus qui s'engagent autour du Président ANDRE ACCARY.

Nous comptons donc plus que jamais sur vous pour voter et faire voter Florence PLISSONNIER et Raymond BURDIN aux second tour des élections départementales ce dimanche.

ENSEMBLE POUR VOUS ETRE UTILE