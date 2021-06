Musique Pluriel a enfin pu faire l’AG de la saison 2019/2020

Une AG en plein air dans la cour de la ferme de Corcelle, haut lieu d’exposition à Châtenoy le Royal

Une assemblée générale un peu surréaliste avec le contexte actuel qui s’est déroulée en 3 moments forts avec le rapport d’activités, le bilan financier et le rapport moral du président. Le président Michel Hubert a ouvert l’AG en précisant que c’était celle pour la saison 2019/2020, repoussée pour les raisons que tout le monde connait avec l’arrivée d’une amie indésirable la Covid 19. Il a ensuite passé la parole à Solange Bert secrétaire qui a fait un rappel des activités. Activités qui ont été très actives jusqu’à la fin de l’année 2019, avec Odile Thierry pour Animassons (éveil musical petite enfance) et Récréassons (ateliers pour les petits), avec Robin Limoges pour l’Autre Atelier (atelier chant adultes), pour n’en citer que quelque unes.

Dès le 10 janvier 2020, les adhérents se réunissaient pour « brainstormer » sur le thème « comment fêter nos 35 ans » et le projet était lancé sauf que le 17 mars arrêt total pour Musique Pluriel comme pour tout le monde, à l’exception de quelques professions. En septembre 2020 les prémices d’espoir avec une reprise des activités comme Zikado animé par Emilie Desbrières. Les conditions de reprise sont telles que l’association perd environ 30% de ses effectifs et rebelote le 2 novembre 2020, retour au confinement. Les conditions et restrictions sanitaires ont impacté fortement les activités avec l’annulation de nombreuses manifestations et ateliers de l’association. Pour tenter de palier à l’impossibilité de travailler en présentiel, certaines réunions ont été réalisées par visio. « Musique Pluriel a de la ressource : nous nous sommes mis à la zoomification !, et zoom, c’est aussi les répétitions, mais là c’est une autre histoire !!! » comme l’a dit Solange Bert lors de son rapport d’activités. Les chefs et cheffes, Odile Thierry, Rafaëlle Perigois, Robin Limoges, Catherine Faure et Marie Fraschina font un gros travail au sein de l’association chacun et chacune dans leurs activités.

Ensuite, Claude Tisserand, trésorière a présenté les comptes de l’association dont la plus grosse part des dépenses sur les 29 236,94€ est la masse salariale (60%). Heureusement il y a des recettes pour rendre les comptes à l’équilibre sur l’année d’exercice, comptes qui ont été vérifiés par Annick Coulon, vérificateur aux comptes. Une nouveauté avec un logiciel mieux adapté pour la trésorière qui devrait lui faciliter la tâche.

Ce fût le tour du président, Michel Hubert de présenter son rapport moral. Il a débuté par ces mots : « Devant l’angoisse de la feuille blanche,j’ai cherché l’inspiration en relisant le rapport moral de la précédente AG. J’avais titré : Encore une belle année pour Musique Pluriel. Je préfère taire le titre qui m’est venu à l’esprit pour celle-ci ! Pour clore cette même AG, j’avais écrit dans une grande envolée lyrique avec effet de manche : ̏Le futur de Musique Pluriel dépend uniquement de votre volonté collective et de nos engagements individuels˝. C’était sans tenir compte de madame covid….. ». Après avoir parlé des renouvellements de cheffe de chœur et de professeurs, des évènements à venir et remercié les bénévoles, les professeurs et Jean-Noël et Arlette qui ont accueilli cette AG à la Ferme de Corcelle, il a terminé son discours par : « Le futur de Musique Pluriel dépend pour beaucoup de votre volonté collective et de nos engagements individuels. » Après un appel à candidatures, il a énoncé la liste des membres du CA et mis au vote cette liste. Ce CA va siéger jusqu’à la nouvelle AG, soit un mandat de 3 mois.

Pierre Carlot, conseiller délégué en charge des relations avec les bénévoles associatifs à la ville de Chalon, était présent à cette AG. Il a rappelé les difficultés que toutes les associations ont rencontrées avec la covid et que la mairie serait toujours là pour les aider. Il a félicité les membres de l’association, la trésorière et les professeurs.

Quelques dates à retenir : 26 juin concert Récréasson

Du 23 au 27 août Zicado théâtre et chants du monde à Chalon sur Saône.

www.musiquepluriel.fr. tél : 09 80 65 63 71

C.Cléaux