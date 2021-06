JAZZ A COUCHES - Vendredi 9 juillet à 21h : Belmondo Quintet. Réservez vos places en ligne !

Les frères retrouvent leur souffle commun, et de ce côté-là le titre de leur programme prend tout son sens. Mais il en est un autre qui tient à ce que raconte si brillamment la musique du quintet : elle embrasse en particulier ces grandes figures du jazz moderne que sont Wayne Shorter, Woody Shaw, Bill Evans et Yusef Lateef auxquels Lionel et Stéphane ont été particulièrement attachés.

Ils étaient venus jouer une partie de ses œuvres en sa compagnie à Jazz à Couches en juillet 2006. Brotherhood ouvre aussi une page plus intime ; rien de triste dans cette ode pudique dédiée à leur père disparu, miroir de la mémoire la finesse des timbres installe un climat d’apaisement, de sérénité.

Lionel Belmondo : saxophones ténor, soprano, flûte

Stéphane Belmondo : trompette, bugle, percussions

Laurent Fickelson : piano

Sylvain Romano : contrebasse

Tony Rabeson : batterie

