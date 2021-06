Grâce au RTC (Rugby Tango Chalonnais) de nombreuses personnes de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) découvre le ‘Touche Rugby’

Le clin d’œil info-chalon

Depuis plus d’un mois avec six séances de programmées, le RTC a tendu la main aux personnes en situation de handicap de l’ESAT de Crissey afin de leur faire découvrir le sport du ‘Touche Rugby’.

Vendredi matin, à 11 heures, Info-Chalon était présent lors d’une séance de rugby dirigée par Charles Journeau, licencié au RTC, à 7 personnes venues s’adonner à cette pratique sportive.

Interpellés sur ce sport, les futurs nouveaux rugbymans n’hésitaient pas à nous confier : « Ici on se défoule. On se détend, on ne pense à rien. C’est devenu une passion et de le pratiquer cela nous fait changer l’image du rugby un peu violent ! ».

Bravo à cette belle initiative du RTC !

J.P.B