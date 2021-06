Assemblée Générale du FC Chalon : Grâce à son trio magique Pascal Jacques (Président) Roger Mazoyer (Trésorier) et Jean François Cicala (Vice-président), le club sort la tête de l’eau

« Ce qu’il faut retenir ce soir, c’est qu’au mois de janvier, on aura plus de dette et plus d’emprunt et qu’on aura des fonds propres positifs ! », a déclaré Pascal Jacques.

Vendredi soir, à 19 heures, au réceptif du Stade Léo Lagrange à Chalon-Sur Saône, se tenait l’Assemblée Générale du FC Chalon en présence d’une centaine de personnes dont Véronique Gambey qui représente la Ligue de Bourgogne.

Lors de cette assemblée, faisait face au public une tribune composée de gauche à droite : de Claude Menella, représentant l’O.M.S, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Pascal Jacques, Président du FC Chalon, Roger Mazoyer, Trésorier, Damien Perusson (en charge des diverses commissions sportives) et Jean François Cicala (Vice-président).

Si en 2017, le club était montré du doigt et qu’on pouvait craindre sur l’avenir du FC Chalon suite à une gestion catastrophique, force est de constater, que le club chalonnais s’est retroussé les manches pour mettre en place un trio très compétent Pascal Jacques (Président) Roger Mazoyer (Trésorier) et Jean François Cicala (Vice-président) ainsi que qu’une autre équipe toute aussi compétente composée de joueurs, d’éducateurs et de dirigeants.

Et quel travail a été fait depuis 2017 ! C’est donc somme toute avec une grande logique et une grande fierté que ce club que l’on sent très soudé entre les lignes, vient de sortir enfin du tunnel après des années de galère. Ce club, qui de plus, n’a pas été aidé ces deux dernières années avec la crise du Covid qui est venue les frapper.

Info-chalon était présent lors de cette assemblée Générale, voici l’extrait du discours prononcé par Pascal Jacques :

« Je déclare ouverte l’Assemblée Générale qui va clôturer la saison 2020-2021 ! Mesdames et messieurs nous arrivons au terme de cette saison qui aura encore été marquée par la crise sanitaire et qui a eu pour conséquence l’arrêt de toute compétition sur l’ensemble des championnats au 1er novembre 2020 et une prise de décision ensuite de la 3 F (Fédération Française de Football) d’une saison blanche. Cependant malgré toutes les difficultés et les mesures mises en place et les couvre-feux successifs, l’ensemble de nos éducateurs des séniors aux plus petits ont assuré au maximum des séances d’entrainement redoublant d’imagination pour varier les thèmes de travail. On peut donc tous les remercier pour l’engagement qu’ils ont eu pour le club, sans jamais se décourager et les féliciter pour leur travail efficace pour préparer au mieux la saison prochaine. Je tiens à remercier les dirigeants malheureusement pas assez nombreux qui ont continué de s’impliquer et de s’investir pour faire vivre le club, que ce soit sur le plan sportif des quelques manifestations et extra sportives mises en place mais également sur les relations avec nos partenaires privés afin de garder au maximum un contact avec ceux-ci et bien sûr avec la ville de Chalon et le Grand Chalon. Concernant les finances du club, malgré cette crise sanitaire qui sévit depuis 15 mois et le manque évident de ressources, le club à pu assurer l’ensemble de ses engagements qui seront positifs, même s’il dégage une faible marge. Aujourd’hui, je suis en mesure d’annoncer sauf accident majeur, qu’en fin d’année, la dette sera soldée, même s’il subsiste malheureusement le bilan de – 20 000 euros qui a été créé en 2017 mais j’espère néanmoins en enrayé à hauteur de 50%. Mais ce qu’il faut retenir surtout ce soir, c’est qu’au mois de janvier 2022, on aura plus de dette et plus d’emprunt et qu’on aura des fonds propres positifs. Ce qui fait que le club chalonnais, dès la saison qui arrive va dégager un vrai budget de fonctionnement grâce à nos partenaires privés qui malgré la crise et les circonstances compliquées ont continué sans faille de nous apporter leur soutien et leurs aides financières. Aussi ce soir, je tiens devant cette Assemblée à leur rendre un vibrant hommage et leur adresser nos plus sincères remerciements pour leur confiance. Je tiens à remercier également la ville de Chalon et le Grand Chalon ainsi que le service des sports qui se sont toujours rendus disponibles et à l’écoute de nos besoins. Pour conclure, après ces 15 mois difficiles et inédits, je vois que nous avons fait preuve de résilience et il me semble que le FC Chalon peut entrevoir de façon optimiste la saison qui se profile devant nous. Merci à tous de votre attention ! ».

S’en suivait le rapport financier du trésorier qui annonçait à tous que l’exercice 2020-2021 se terminait sur un solde positif !

Etaient annoncés ensuite les mises en place de diverses commissions diligentées par la délégation sportive, les actions de communication menées par le club, le soutien sans faille de la Ligue de Bourgogne par sa représentante Véronique Gambey, celle de la Ville de Chalon par son représentant Bruno Rochette ainsi qu’une présentation de l’O.M.S…

