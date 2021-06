"Sur le Tour de France, pas de fille hors jeu !" pour Femmes Solidaires Saône et Loire

En 1989, l’organisation du Tour de France supprime la course féminine qui se déroulait alors sur 3 semaines, juste avant la course masculine. Les deux tours, féminins et masculins, bénéficiaient à cette époque des mêmes moyens et d’une couverture médiatique similaire.

Cette année et pour la 6ème édition, un groupe de 12 femmes cyclistes de l’association « Donnons des elles au vélo J-1 », organise et participe à un nouveau tour de France féminin. Elles vont parcourir l’intégralité des étapes de la Grand Boucle, 1 jour avant les hommes et vont pouvoir compter sur le soutien de Femmes solidaires.

Femmes solidaires est un mouvement féministe qui a pour ambition de changer la société notamment en déconstruisant les stéréotypes sexistes qui perdurent dans notre société et qui sont sources de discriminations et donc de violences. La pratique sportive pour les femmes est un enjeu féministe. Plus de visibilité du sport féminin permet de donner envie et rend possible la pratique sportive. Le sport relève du droit des femmes à disposer de leur corps. Nous voulons faire avancer l’égalité et la mixité dans le sport.

Au fil des régions traversées, ce soutien se verra régulièrement renforcée par des femmes et des hommes partageant les mêmes valeurs de mixité, d’égalité et d’universalité pour les droits des femmes, renforçant ainsi la portée du message.

Depuis 2015, comme les années précédentes, Femmes solidaires sera présente tout au long de leur course pour échanger, débattre sur la place des femmes dans le sport et les encourager dans leur démarche.

- Fougères le lundi 28 juin

- Laval le mardi 29 juin

- Châteauroux le mercredi 30 juin - Le Creusot le jeudi 1e juillet

- Valence le lundi 5 juillet

- Nîmes le mercredi 8 juillet

- Céret le samedi 10 juillet

- Libourne le jeudi 15 juillet

- Paris le samedi 17 juillet

Pour le Comité départemental Femmes Solidaires de Saône et Loire, nous les accueillerons pour la 4ème fois, après Nuits-Saint-Georges en 2017, Chalon et Macon en 2019.

L’arrivée de l’étape au Creusot se fera sur la ligne d’arrivée au stade Jean Garnier vers 21 heures, où nous les rejoindrons et les accueillerons le jeudi 1er juillet, dès 19h30. N’hésitez pas à nous rejoindre tout au long du parcours pour partager un moment festif et d’échanges.