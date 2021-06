DEPARTEMENTALES/REGIONALES - Légère participation en hausse à Chalon sur Saône

Deuxième tour de scrutin ce dimanche et premiers taux de participation à 10h dans les bureaux chalonnais. 7,3 % ce dimanche à 10h contre 6,7 % à la même heure semaine dernière, soit un peu plus d'une centaine d'électeurs que la semaine dernière avec 1887 suffrages exprimés dans les 27 bureaux de vote de Chalon sur Saône. A noter que c'est au Clair Logis qu'on vote le plus avec une participation de 13 % à 10 heures.

Le regain de participation s'est confirmé au relevé réalisé à 11h avec une participation toujours en hausse mais relativement modérée, et inférieure à celle qu'elle était en 2015. Pour autant, il est à noter une participation plus élevée notamment au bureau 26, celui de Pablo Neruda qui dépasse les 21 % de participation, largement supérieure aux bureaux du centre ville. A 11h, la participation restait inférieure à 13 % sur Chalon sur Saône contre 11,5 % à la même heure la semaine dernière.