REGIONALES - Une majorité absolue pour Marie-Guite Dufay mais 16 voix pour les écologistes et les communistes

57 voix sur 100 pour la gauche... Sur le papier, il n'y a pas d'inquiétude mais...

Sur les 57 voix remportées par la liste portée par Marie-Guite Dufay, 8 reviennent aux écologistes et 8 aux communistes. 18 représentants siégeront pour le Rassemblement National , 18 pour la liste portée par Gilles Platret dont des élus de Debout la France et 7 pour Denis Thuriot et LREM.

Ce dimanche soir, tous les détracteurs de Marie-Guite Dufay sont venus lui faire le reproche de son attelage avec les communistes et les écologistes, oubliant au passage que nombre de collectivités régionales ont été gérées ces dernières années avec des majorités hétéroclites, y compris lorsque François Patriat présidait la région Bourgogne aux côtés de communistes.

L'élection de la présidence régionale se jouera vendredi en plénière à Dijon. Un 3e tour qui ne devrait pas poser problème au regard de l'avance confortable que Marie-Guite Dufay dispose sur ces adversaires.