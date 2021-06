Le club de foot de Saint Rémy a fait sa journée découverte

Une journée découverte foot, au stade Mickaël Jérémiaz de Saint Rémy pour les enfants qui souhaitent faire ce sport.

Un mercredi consacré aux jeunes, même très jeunes, licenciés(es) ou pas, pour leur faire découvrir le foot. Les enfants et ados pouvaient venir tester leurs aptitudes pour ce sport. Ils étaient accueillis par Jean-François Goujon président du club qui les orientait vers la bonne activité mise en place pour cette journée de découverte.

Les rendez-vous étaient étalés dans l’après-midi en fonction de l’âge, de manière à ce que les enfants et les parents ne soient pas trop nombreux en même temps. Les petits U7 à U9 (2016 à 2013) ont pu s’exercer au foot avec Timothée Dupin joueur du club de St Rémy, avec 2 personnes du district de Saône et Loire Thomas Desgranges et Gwanael Martin, c’étaient les premiers de 14h à 15h30.

Ensuite les U11 à U13 (2012 à 2009) sont arrivés à 15h pour les tests jusqu’à 16h30 avec Robin Thomas et Alex Rittetescu éducateurs à Saint Rémy. De nombreux petits matchs ont été organisés pour le plus grand plaisir des enfants et les exercices de Foot Golf, de Tennis Ball faisaient partie des jeux d’adresse.

Les plus grands, niveau U14, U15 (2008 – 2007), disposaient du dernier créneau de la journée mais à ce niveau, cela devient plus sérieux.

Cette journée découverte a permis au club de conforter un bon nombre d’inscriptions. Le club espère que cet été, l’Eurotour de Cantons de Saône et Loire pourra se faire, activités prévues en juillet août.

C.Cléaux