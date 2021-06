REGIONALES - Les bons et mauvais points pour Rémy Rebeyrotte

Je veux d'abord remercier les électeurs qui ont voté pour Denis Thuriot et ses équipes pour ce second tour du scrutin régional, un second tour marqué dans toutes les Régions françaises par trois faits majeurs

:

-une stupéfiante abstention.

-une hyper-prime aux sortants qui sont tous réélus.

-un vote dit "utile" qui caractérise tous les seconds tours.



Une très bonne nouvelle : l'extrême droite est en recul et a perdu du terrain.

Une vigilance : l'accord passé entre la Présidente sortante et réélue et les verts, et les conséquences des engagements pris dans plusieurs secteurs d'activités majeurs.



Côté départementale, félicitations à André Accary et à ses candidats que nous soutenions pour la plupart des nouveaux élus. Le Président Accary conforte sa majorité au service des Saone-et-Loiriens, loin des sectarismes de l'époque, par un travail efficace et concret sur le terrain.