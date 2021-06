REGIONALES - "Marie-Guite Dufay élue sans électeurs et sans majorité populaire" pour Julien Odoul (Rassemblement National)

Communiqué de presse

A l'issue de ce second tour d'une élection régionale atypique, Julien Odoul et l'ensemble des candidats de la liste du Rassemblement National remercient les 163.364 électeurs Bourguignons et Francs-Comtois de leur soutien et de leur vote.

Alors que tous les commentateurs politiques et les diverses têtes de liste rivalisent d'arguments pour démontrer l'échec du Rassemblement National et cela même de la part de Denis Thuriot qui se targue d'avoir fait reculer le vote RN alors qu'il est le seul candidat à perdre des voix entre les deux tours, Julien Odoul rappelle que cette élection est avant tout un défaite cinglante de la démocratie ainsi que des partis politiques en place. On ne peut se réjouir, comme le fait Marie-Guite Dufay, d'une élection à la participation aussi désastreuse : plus d'1,2 million de Bourguignons et de Francs-Comtois qui ont déserté les urnes, une candidate sortante réélue avec 14,7% des inscrits.

Ce scrutin débouche sur une majorité régionale sans électeurs et sans assise populaire. Sans électeurs car Marie-Guite Dufay se retrouve élue par le suffrage d'1 électeur sur 10. C'est historique et significatif car la région sera gérée par un exécutif rejeté par 85% des électeurs !

Face à cette situation inédite, Julien Odoul et le Rassemblement National fort d'un groupe de 18 élus assumeront leur rôle de première opposition. En effet, avec 16 élus RN et 2 élus de L’Avenir Français, le mouvement patriote est le deuxième groupe politique du Conseil régional et la première force d'opposition devant les LR qui, rappelons-le, subissent la plus forte perte en sièges avec 7 élus en moins et la perte de leur statut de première force d'opposition.