DEPARTEMENTALES - CHALON1 - Les remerciements d'Alain Gaudray et Dominique Melin

Un grand merci à tous ceux d’horizons différents qui nous ont apporté leur voix et permis d’être les nouveaux conseillers de notre Canton de Chalon 1

Nous continuerons à être ces élus de proximité à votre écoute qui mettront tout en œuvre pour répondre à vos besoins et légitimes attentes et construire un monde plus juste, plus humain et plus serein.

A Bientôt

Alain GAUDRAY Dominique MELIN

Jean Michel MORANDIERE (remplaçant) Emmanuelle DUPUIT (remplaçant)