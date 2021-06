BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Une convention pour généraliser l'éducation artistique et culturelle

La préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, la région académique, l’académie de Dijon, la direction régionale des affaires culturelles ainsi que la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ont signé cette convention ce lundi 28 juin dans une école à Hauteville-lès-Dijon.

Communiqué de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté du 25 juin 2021 :



L’éducation artistique et culturelle (EAC) favorise la pratique artistique et culturelle et suscite le désir de culture chez tous les enfants et adolescents, quels que soient leur situation et leur lieu de vie. Elle constitue un levier de long terme pour garantir à chacun, à tout âge et dans tous les territoires, le respect de ses droits culturels et la pleine possibilité de participer à la vie artistique et culturelle.



Les arts et la culture enrichissent et diversifient par ailleurs les apprentissages. Ils favorisent l'épanouissement personnel, la capacité à penser et faire des choix par soi-même. Ils contribuent à l'expression de chacun dans sa singularité.





L’éducation artistique et culturelle représente donc un instrument puissant au service de l’égalité des chances. À ce titre la généralisation de son accès à l’ensemble des enfants et des jeunes scolarisés est un objectif prioritaire. Elle se fonde sur les principes exprimés par la Charte de l’Éducation artistique et culturelle rédigée par le Haut Conseil de l’Éducation artistique et culturelle en 2016. A l’horizon 2022, chaque élève devra chaque année bénéficier d’une action d’EAC de qualité.



Par cette convention, les signataires s’engagent à construire, articuler et renforcer dans le cadre de leur compétences respectives et en lien étroit avec les collectivités locales, les actions visant à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle sur tous les territoires de Bourgogne-Franche-Comté.