Les filles ont pris plaisir à retrouver les terrains et le ballon ovale

Les Coquelicots ont eu le sourire ce week-end.

Les filles ont retrouvé le rugby en jeu à 7 world rugby ce samedi 26 juin sur la pelouse de Léo Lagrange. En F+18 seules les joueuses de Lons ont fait le déplacement, les rencontres ont été serrées et les coquelicots n'ont fini qu'avec un petit point d'avance;

En F-18 les gazelles ont dominé, les filles du pôle ont montré de belles qualités et devancé les Coquelicots ABS71, Genlis/Lons et Grand Dôle..Malgré la chaleur les équipes n'ont pas boudé leur plaisir de reprendre la compétition avec placages avant les vacances et l'ambiance régnait autour du stade !