Fontaines Echanges prépare son marché italien et la semaine aux couleurs de l’Italie sans la délégation italienne de Paciano.

La semaine italienne c’est dès ce lundi 28 juin avec le village qui se met aux couleurs de l’Italie jusqu’à dimanche 4 juillet où se déroulera le grand marché italien organisé par Fontaines Echanges. Le jumelage entre les deux villages dure depuis 25 ans.

Monsieur et Madame Margaritelli (Société Margaritelli à Fontaines) ont été les artisans du rapprochement entre Fontaines et Paciano. Ils ont donné l’envie à quelques membres du conseil municipal de l’époque (1995) de découvrir Paciano. L’accueil chaleureux de la municipalité et de la population a conforté de chaque côté de la frontière l’idée d’un jumelage… Nécessité de créer « Fontaines Echanges », association loi 1901, dans le but de promouvoir, organiser, faciliter les échanges les plus variés entre les collectivités,…Paciano : petit village de 1000 âmes, au cœur de l’Ombrie, situé à 120 kms de Florence et de Rome, 40 kms de Perouse, 80 kms de Sienne.… Fontaines Echanges : des manifestations pour se faire connaitre et développer les échanges avec Paciano, au cours des 25 ans de jumelage » (source AG Fontaines Echanges)

Les acteurs du marché italien

L’association Fontaines Echanges est présidée par Céline Morot-Raquin nouvellement nommée. Elle a remplacé Marie-Christine Agacinski qui a tenu les rênes pendant 25 ans. L’association compte 35 adhérents et le Conseil d'Administration est composé de 12 personnes dont 6 membres de droit, Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, Jean-Claude Bos, Bénédicte Bourgeon, Philippe Gelin, Carine Plumier et Muriel Rustand, élus de la commune et 6 membres de Fontaines Echanges. Tous ensembles, anciens membres du bureau, nouveaux et élus œuvrent pour faire vivre et perdurer cette association et le jumelage avec Paciano. Deux jeunes, Quentin Lehanneur et Carine Danhier ont rejoint l’association et sont très investis, l’assurance d’une continuité pour Fontaines Echanges.

Les commerçants de la commune, la mini-crèche, l’orthophoniste, tous les acteurs de la vie sur la commune ont adhéré à cette fête et vont mettre l’Italie à l’honneur, ainsi le porche d’entrée de la mairie sera décoré par le périscolaire. L’hôtel du Nord va proposer un menu italien à 24 € le vendredi soir 2 juillet, sur réservation au 03 85 91 41 59.

Le dimanche, marché italien, un grand classique avec de nombreux produits italiens, huile d’olives, pâtes, charcuterie, jambon,… Sur place à Paciano, c’est la présidente Fiorella et l’ancienne présidente Oriana du comité de jumelage qui ont fait les courses de tout ce que les visiteurs pourront trouver sur le marché le 4 juillet. Ensuite tous les produits ont été acheminés d’Italie par l’entreprise Margaritelli, gros partenaire de l’association.

Pour ce marché, un vrai partenariat s’est installé avec les diverses associations de Fontaines.

Jean-François Gervais président du GREF et Christian Bottussi vont ouvrir la maison du patrimoine où les visiteurs trouveront des dépliants sur Fontaines traduits dans 3 langues : français, italien et anglais.

La Claire Fontaine va faire des animations avec son école de musique, son professeur de piano et les membres de cette association.

L’église St Just s’est mise, elle aussi, à l’heure italienne avec toutes les explications pour les visites traduites en italien, en particulier celles d’un tableau offert en 1996.

Pour Céline Morot-Raquin, cette coopération est importante pour une bonne réussite de cet évènement et en plus elle peut compter sur 4 alliées, plutôt les 4 piliers de ce marché, Bernadette, Maryline, Françoise et Lucette qui savent tout sur l’organisation du marché. Les organisateurs regrettent l’absence de leurs homologues italiens due au problème sanitaire que nous vivons tous depuis de nombreux mois. Un bon moment, pour tous, petit et grands, à passer en famille, dans le cadre magnifique de ce village bourguignon.

C.Cléaux