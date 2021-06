Portes ouvertes au club de badminton de Saint Rémy.

Le club de Badminton fait une porte ouverte le samedi 3 juillet de 10h00 à 17h00 au gymnase du collège à Saint Rémy.

Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs, soit deux paires, placés dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs, appelés badistes, marquent des points en frappant un volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain adverse. Telle est la définition de Wikipédia et ce sport est devenu olympique depuis1992.

Journée portes-ouvertes au club de Badminton de St Rémy

Le club de Badminton de St Rémy prépare sa rentrée ! Après de trop long mois à attendre la réouverture des terrains, l’équipe est prête à accueillir des nouveaux joueurs. Pour permettre à chacun de se tester, il propose une journée porte-ouverte le 3 juillet ! Et si pour une fois la rentrée se préparait avant les vacances ? Et même plus : le club est ouvert tout l’été pour permettre à chacun de retrouver la forme tranquillement ! Un club fraîchement affilié à la fédération Française de Badminton

Le Club de badminton de St-Rémy regroupe une cinquantaine de licenciés de tous les âges et qui pratiquent le bad dans un esprit convivial. Depuis septembre dernier, le club s’est affilié à la Fédération Française de Badminton, afin de permettre à tout profil de trouver son bonheur. Une section loisir et une section compétition pour ceux qui souhaitent se challenger et participer aux tournois FFBad. A partir de la rentrée des créneaux entraînements permettront à ceux qui le souhaitent d’évoluer dans leur pratique (débutant et compétition).

Une journée portes-ouvertes pour se tester, découvrir, redécouvrir le bad dans la joie et la bonne humeur.

Le 3 juillet, de 10h à 17h, des animations de découverte, des démonstrations, du jeu libre et de l’initiation seront proposées gratuitement au gymnase du collège de St-Rémy, rue Roger Gauthier. Prévoir une tenue de sport et des baskets de salle. Prêt de raquette. Le club s’adresse aux joueurs à partir de 11 ans (section jeunes parents-enfants jusqu’à 15 ans), loisir ou compétition.

Un forfait été est possible pour ceux qui souhaitent reprendre une activité dès maintenant (informations par mail [email protected] )

Plus d’infos sur http://badmintondetente.blogspot.com/

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Jennifer Tremeau : 06.71.87.03.84

C.Cléaux