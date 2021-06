Mélanie et Thibaud se sont dit oui pour la vie.

Mélanie Albin et Thibaud Tissier se sont mariés ce samedi matin 26 juin 2021 en mairie de Châtenoy le Royal en présence de leurs familles et leurs amis.

Dominique Albin, officier d’état civil par délégation et maman de Mélanie a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de :

Mélanie Albin, née le 22 octobre 1992 à St Rémy (71), domiciliée à Saint Chamond (42), fille de Joseph, Pascal Albin et de Michèle, Dominique Guy et de Thibaud et Marc Tissier né le 19 juin 1990 à Roanne (42), domicilié à Saint Chamond (42) fils de Xavier, Jean, Claude Tissier et d’Annick, Marie-Geneviève Galand.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’échange des consentements et des alliances en présence de leurs témoins Vincent Bernard, Mikael Maudhuy, Justine Charpentier épouse Dumontet et Alice Raquillet, les jeunes époux, les témoins et Dominique Albin élue de la commune représentant le maire ont signé le registre de mariage civil.

Un grand moment d’émotion pour Dominique Albin, car ce n’est pas tous les jours que l’on officie pour le mariage de sa propre fille, un évènement qui restera dans la mémoire de tous, parents et amis.

Info Chalon adresse toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux