JAZZ A COUCHES – Samedi 10 juillet à 16h30 : Franck Tortiller - Misja Fitzgerald-Michel. Réservez vos places en ligne !

Le jazz incline aussi à l’humeur rêveuse, quand vibraphone et guitare s’échangent des confidences à mi-timbre ou éclatent d’effusions joyeuses. Le titre éponyme dessine des corps dansants sur des airs vibrants dans de chaudes lumières d’été. D’autres thèmes s’alanguissent dans les couleurs du soir, le bouquet de l’ambre ou du grenat coulant des verres, dans la paix, la générosité des regards échangés, des désirs accomplis. De ces heures propices, « hâtons-nous, jouissons » nous chantent Franck Tortiller et Misja Fitzgerald-Michel. Une autre Leçon des jours…

Franck Tortiller : vibraphone

Misja Fitzgerald-Michel : guitare (6 ou 12 cordes)

